الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية (دائرة الأدلة الجنائية) “توثيق جرائم وانتهاكات الملشيا المتمردة”

الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية (دائرة الادلة الجنائية) إنجازات واضحة وملموسة للعيان لا تخطئها عين في مكافحة ومنع الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة ورصد تفلتات الملشيا ال (3/1)

توثيق واخذ العينات للجثث مجهولة الهوية بمشرحة امدرمان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

من أبرز الانجازات للإدارة توثيق جرائم وانتهاكات الملشيا المتمردة

تقرير المكتب الصحفي للشرطة

لايخفي لأي شخص متابع لنشاط واهداف وبرامج الإدارة العامة للمباحث ةالتحقيقات الجنائية (دائرة الأدلة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة ومنعها واكتشافها قبل وقوعها ورصد انتهاكات الملشيا المتمردة علي مستوي محليتي امدرمان وكرري بالإضافة للقيام بالعديد من الأدوار الخدمية الموجهة للمواطن التي كانت قد توقفت ابان فترة اندلاع حرب المليشيا المتمردة علي الشعب السوداني بجانب العديد من الواجبات والبرامج التي تقدمها علي مستوي محليتي امدرمان وكرري لانود الخوض في التفاصيل عبر هذه السانحة وندعوكم الي متابعة السجل الذهبي لانجازات الادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية(دائرة الأدلة الجنائية) عبر هذا التقرير

الجثث مجهولة الهوية

تعمل ادارة الأدلة الجنائية ولاية الخرطوم علي متابعة وتوثيق واخذ العينات للجثث مجهولة الهوية بمشرحة امدرمان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بجانب حصر وتوثيق وفحص شاسيهات المركبات المهملة في شوارع وطرقات محليتي امدرمان وكرري.

توثيق جرائم الملشيا المتمردة

من أبرز نشاطات دائرة الأدلة الجنائية توثيق جرائم وانتهاكات الملشيا المتمردة علي نطاق محليتي امدرمان وكرري علي مستوي جميع (المؤسسات الحكومية والمدنية) والتي شملت المستشفيات، والمدارس ، والجامعات، المكتبات ، داخليات الطلاب، المحلات التجارية، مباني الأراضي، والمياه، وشبكات الاتصالات، ومجمعات المحاكم، أقسام الشرطة، مراكز خدمات الجمهور ، الشركات، والمصانع، المصارف، مقار النيابات ، ومحطات الكهرباء، ودور العبادة والتي (تشمل المساجد ،والكنائس) بالإضافة للاعيان السكنية للمواطنين.

خدمات (الفيش)

من صميم واجبات دائرة الأدلة الجنائية تقديم خدمات (الفيش) لاغراض الرخصة التجارية، ورخصة القيادة، واستخراج وتجديد شهادات حسن السير والسلوك لاغراض الدراسة ، والسفر للخارج. بالإضافة للقيام بعملية فحص الكحول والمخدرات لطالبي رخصة القيادة وتجديدها.

تحديد الشبهات الجنائية

كذلك تقوم دائرة الأدلة الجنائية بفحص شاسيهات المركبات لاغراض الترخيص بجانب تحديد الشبهات الجنائية وضبط المركبات المسروقة.

مسرح الحادث وتسديد جميع البلاغات الجنائية

قامت دائرة الأدلة الجنائية بتغطية جميع مسارح الحادث وتسديد جميع البلاغات الجنائية علي نطاق محليتي امدرمان وكرري بالإضافة لتوثيق بلاغات النبش والتوثيق لذلك.

رفع القدرات