عائشة الصينية: شهدت لحظة مؤثرة جدًا.. فقد دعا الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان (..)

كتبت عائشة الصينية:

جمعة مباركة يا أحبائي، قد التقطت أمس أول صورة لي مع زعيم من دولة عربية في حياتي، كم أنا سعيدة ومشرفة🥰 يُعقد منتدى التعاون الصيني الإفريقي في بكين هذه الأيام، وقد دعتني صديقتي صوفيا لحضور فعالية في سفارة السودان، وهي السفارة الوحيدة في بكين التي تحتوي على مسجد فيها. ولأول مرة، تذوقت الطعام السوداني. لكن ما أسعدني وأثر فيَّ أكثر كان أنني شهدت لحظة مؤثرة جدًا. فقد دعا الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بعد سنوات طويلة من عودته إلى الصين، السائقين والموظفين الذين عملوا معه أثناء تواجده في الصين سابقًا للقاء والاستضافة وتكريمهم. وتأثرت بصدقه ولطفه وتواضعه ووفائه. عندما التقطت صورة معه، سألته: “ما شعورك عند عودتك إلى الصين هذه المرة؟” فأجاب مبتسمًا وبدون أي تردد: “أشعر وكأنني عدت إلى منزلي.” آمل أن يشعر الشعب السوداني والشعوب الإفريقية حقًا بالدعم والأخوة من الصين، وسنعمل جنبًا إلى جنب لبناء مستقبل أفضل معًا 🇨🇳❤️🇸🇩