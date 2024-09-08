شرطة ولاية الجزيرة تدشن قافلة دعم المجهود الحربي لعلاج مصابي وجرحى معركة الكرامه

دشنت شرطة ولاية الجزيرة برئاسة اللواء شرطة عبدالإله على أحمد محمد مدير شرطة الولاية بحضور العميد د/خالد محمد نور مدير دائرة الشئؤن العامة والعميد د/ مبارك أبكر مدير دائرة الجنايات وعدد من ضباط الولاية القافلة العلاجيه لدعم المجهود الحربى وذلك بدعم المستشفيات الشرطية والعسكرية بالولاية وكان فى إستقبال القافلة بأمانة حكومة الولاية السيد الوالى وأعضاء لجنة أمن الولاية.

من جانبه أوضح مدير شرطة الولاية أن تسيير هذه القافلة يأتى تضامنا وتفاعلا مع الحراك الذى تشهده الساحة بالتدافع لدعم المجهود الحربى مساندة ومؤازرة للقوات المسلحة فى معركة الكرامة لدحر فلول المرتزقة والمتمردين مضيفا أن القافلة جاءت تحت شعار (يد بيد نضمد جراحك ياوطن) وهى بهذا الحراك تجسد مضامين هذا الشعار على أرض الواقع بتوفير العقاقير الطبية والأدوية المنقذة للحياة مساهمة فى تخفيف معاناة وألام مصابى وجرحى معركة الكرامة بعموم المستشفيات العسكرية وثمن مدير شرطة الولاية إسهامات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى دعم المجهود الحربى من خلال تسيير قوافل الإمداد من الأدوية والعاقير الطبية ومن خلال تجهيز وتهيئة مستشفيات الشرطة بالولايات لاستقبال جرحى ومصابى معركة الكرامة.

الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والى ولاية الجزيرة أثنى علي جهود شرطة الولاية فى إعداد وقيام هذه القافلة العلاجية التى تستهدف تقديم الخدمات العلاجية والصحية لمصابى وجرحى عمليات معركة الكرامة مبينا أن هذه الأدوية والعقاقير الطبية المختلفة ستعمل كذلك على سد النقص الذى تشهده الولاية فى مجال الأدوية وتوفر الحد الأدنى من إحتياجات المرضى الذين تكتظ بهم المستشفيات نتيجة للوضع الراهن الذى تعيشه الولاية.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أشار دكتور حبيب الله النور مدير إدارة الصيدلة والسموم بالولاية أن هذه القافلة مؤشر على دور الشرطة المجتمعى وتعزز من قيم التراحم والترابط بين مكونات المجتمع والشرطة مؤكدا انها ستسهم فى تلبية الحاجة الماسة للمستفشيات والندرة التى تشهدها من الأدوية والعقاقير خاصة المنقذة للحياة .