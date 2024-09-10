شاهد بالفيديو.. عشة الجبل تبكي بحرقة بعد اتهامها بالدفاع عن “الجنجويد”: (أحامي ليهم كيف وهم قاتلين أمي وأبوي وأخوي مختفي من بداية الحرب وفي فنانين اتكلموا بعد أن أحسوا بالأمان)

حلت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, ضيفة على إحدى المنصات عبر تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ردت “الجبلية”, خلال الاستضافة على إتهامها بالدفاع عن قوات الدعم السريع.

حيث ذرفت المطربة الضجة الدموع وبكت بحرقة بعد سماعها هذه الإتهامات, وقالت: (أحامي ليهم كيف وهم قاتلين أمي وأبوي وأخوي مختفي من بداية الحرب وفي فنانين اتكلموا بعد أحسوا بالأمان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين