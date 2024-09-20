طب وصحة
أربعة ألف و278 إصابة بوباء الكوليرا بكسلا حتى 15 سبتمبر الحالي
أعلنت السلطات الصحيه بولاية كسلا عبر تقرير الادارة العامه للطوارئ الصحيه ومكافحة الاوبئه ان حالات الاصابه بوباء الكوليرا بلغت منذ ظهور الحالات في ٢٥ يوليو حتي ١٥ سبتمبر الحالي ٤ آلاف و٢٧٨ حالة ادت الي وفاة ١٤٢ حالة.. واوضح التقرير ان التراكمي في ١٥ سبتمبر بلغ ٢٧٩ في كل محليات الولاية .
واشار التقرير ان ولايه كسلا شهدت ظهور وباء “الكوليرا” و كان أول ظهور لحالات الكوليرا في يوم 25 يوليو من مسؤول الترصد المرضي بمستشفى ود الحليو عن وجود 6 حاله بالمستشفى من المدينه 11 و المدينه 10 و اضاف ان فريق التقصي تحرك فورا لمزيد من التحقق و كشف التقرير انه وفي الثاني اغسطس تم التبليغ من كادر مستشفى كسلا التعليمي عن وجود ٨ حاله أشباه كوليرا وحالة وفاة واحده بالمستشفى وبعد اكتمال إجراءات التقصي كانت كل الحالات من حي الختميه القديمه مربعي (٢ و ٧) واشار التقرير الوبائي إلى توالي البلاغات من كل محليات ولاية كسلا و بلغت جملة الحالات في الولايه حتى يوم ١٥-٩ الحالي ٤ الاف و٢٧٨ حاله منها١٤٢حالة وفاة. واكد التقرير ان الأكثر المحليات تاثرا محلية كسلا حيث بلغت حالات الاصابه الف و٣٥١ حالة ووفاة٢٥ حاله وتليها ٥٤٧ حاله ووفاة ١٦ حاله بخشم القربه بينما بلغت الحالات بغرب كسلا ٣٩٩ حاله ووفاة ٣ حالات وبمحلية ود الحليو بلغت الحالات ٣٨٠ ووفاة١٣ حاله.
وفيما بلغت الحالات بمحلية ريفي كسلا ٢٨٥حاله ووفاة ١٦ حاله وبلغت الاصابات بوباء الكوليرا بمحليه همشكوريب٣٤٨ وحالات الوفاة٦.
وأضاف التقرير ان الحالات بلغت بمحلية حلفا الجديده ٣٨١ حاله ووفاة ١٧ حاله وبمحلية ريفي اروما بلغت الحالات ٢٤٠ حاله و١٤ حالة وفاة وبمحليه تلكوك بلغت الحالات ٢٠٨ووفاة ٢٤ حاله وبنهر عطبره بلغت حالات الاصابه ١٧ حاله ولاتوجد حاله وفاة وبلغت بمحلية شمال الدلتا ١٠٦ حاله ووفاة ٨ حالات.
سونا
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