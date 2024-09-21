خطاب حميدتى الأخير -الحرب والحوار!!

*أسقط اربع مدن في دارفور ويسعى لإسقاط الخامسة والأخيرة ومع ذلك يتهم الجيش بنقل الحرب الى دارفور !!*

*يتهم الجيش بنقل الحرب الى دارفور و كأن حرب الخرطوم والجزيرة وكردفان وسنار مبررة !!*

*يتهم المؤتمر الوطني والنظام السابق بإشعال الحرب وغالب قيادات الدعم السريع /سياسيين وعسكريين من فلول النظام السابق وحزبه الحاكم !!*

*يتحدث عن الانتهاكات وهو من يقتل المدنيين ويغتصب نسائهم ويسلب ممتلكاتهم*

*يتحدث عن المساعدات الإنسانية وهو من استغلها في إيصال السلاح عبر شركائه الإقليمين وهو من نهب أغلب الإغاثة عند دخولها وقام بتوزيعها على أساس اثني*

*حميدتى يسعى للعودة عبر لافتة قحت مثلما حاولت العودة عبر بندقيته ولكن اما حوار يفكك الدعم السريع ويضع قحت في وزنها الصفري الطبيعي أو حرب ذهبت بها وبه أو ذهبت بالجميع!!

*بقلم بكري المدنى*

