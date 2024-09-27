الشواني: لا تكرروا مثل هذه اللقاءات يا كادر الدولة

الدولة اليوم هي بنفسها مشروع كبير، وقضيتها هي قضية وجود واستمرار في تشغيل المؤسسات بأسلم الطرق في ظرف حرج، وذلك في غالب المستويات يحتاج للكادر الفني المنضبط، أما الحديث السياسي للدولة فيحصر على مستويات قيادية حول حقها وشرعيتها أمام العالم، لا حاجة إذن للنائب العام للبلاد في قيام لقاء مفتوح مع إعلامي بقناة الجزيرة مباشر، اللقاءات والمواجهات السياسية بهذه الطريقة تكون بين القوى السياسية بما فيها من طرق خطاب ومكائد وتلاعب وتضليل قد تضطر لمواجهته دوما كسياسي، أما الدولة فتنطق وتخاطب من خلال قنواتها وبلغتها الرسمية فقط.

لا تكرروا مثل هذه اللقاءات يا كادر الدولة.

هشام عثمان الشواني