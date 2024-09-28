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بيان للسودانيين المقيمين بدولة قطر: وقع خطاب السيدة الوزيرة وخطاباتها السابقة في جنيف ونيويورك وبورتسودان موقعا حسنا في وجدان ملايين السودانيين

2024/09/28
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بيان للسودانيين المقيمين بدولة قطر: وقع خطاب السيدة الوزيرة وخطاباتها السابقة في جنيف ونيويورك وبورتسودان موقعا حسنا في وجدان ملايين السودانيين النازحين واللاجئين.
– جاء الخطاب تعبيرا صادقا وأمينا عن موقف دولة قطر الشقيقة المناصر لشعب السودان في محنته غير المسبوقة إثر الحرب الظالمة المدبرة والمدعومة خارجيا
– كل كلمة وردت في الخطاب البليغ المنصف لسعادة الوزيرة جاءت معبرة عن الحقائق المجردة التي حاول شركاء العدوان على السودان طمسها وتزييف الواقع بهدف أن تكون حرب السودان منسية
– سيذكر شعب السودان أبد الدهر الدول والشعوب التي وقفت إلى جانبه ودافعت عن سيادته الوطنية وعلى رأس هؤلاء دولة قطر الشقيقة.
الجزيرة – السودان

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