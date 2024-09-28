بيان للسودانيين المقيمين بدولة قطر: وقع خطاب السيدة الوزيرة وخطاباتها السابقة في جنيف ونيويورك وبورتسودان موقعا حسنا في وجدان ملايين السودانيين النازحين واللاجئين.

– جاء الخطاب تعبيرا صادقا وأمينا عن موقف دولة قطر الشقيقة المناصر لشعب السودان في محنته غير المسبوقة إثر الحرب الظالمة المدبرة والمدعومة خارجيا

– كل كلمة وردت في الخطاب البليغ المنصف لسعادة الوزيرة جاءت معبرة عن الحقائق المجردة التي حاول شركاء العدوان على السودان طمسها وتزييف الواقع بهدف أن تكون حرب السودان منسية