افراح المواطنين ليست رهينة حدث محدد أو منطقة محددة وإنما تعبيرا وتجديدا للعهد وولاء للجيش ولخيار المدافعة عن الوطن والمواطن ، عن الأرض والعرض والممتلكات ، عن نصرة المستضعفين والنازحين ، هو إشارة تضامن مع كل انفتاح للجيش وتقدم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى ومع المستنفرين..

هذا الخروج العفوي هو علامة تقدير وتحية للمدافعين عن الوطن وترابه وشرفه وعزة شعبه..

هو إعلان عن روح وثابة للفداء والعطاء والاسناد..

كانت البشارات تتوالى خلال اليومين الماضيين بحمدالله ، وما زالت نعم الله تتوالى..

وسيكون الفرح يوميا بإذن الله ، فى كل خطوة وسهل ومنحدر ، فى كل بناية وزقاق وطريق ، ذلك طريق خضبته دماء الشهداء وعرق المجاهدين وصبر المرابطين..

افرحوا واحمدوا الله على نعمه وافضاله ومننه واكثروا الدعاء..

ابراهيم الصديق علي

28 سبتمبر 2024م