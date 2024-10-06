السيتي يعادل رقمه القياسي في البريميرليج

عادل مانشستر سيتي رقمه التاريخي في تجنب الهزيمة بالدوري الإنجليزي، بعد فوزه على فولهام (3-2) السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.فبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، وصل السيتي إلى 30 مباراة دون خسارة في البريميرليج، وهو ما فعله من قبل مرة واحدة، في موسم 2017-2018 (رقم قياسي خاص).

وسيكون بإمكان مانشستر سيتي تحطيم رقمه القياسي، إذا تمكن من الفوز على وولفرهامبتون خارج ملعبه، بعد فترة التوقف الدولي.وسجل ثلاثية حامل اللقب في مباراة اليوم كل من: ماتيو كوفاسيتش “هدفان” وجيرمي دوكو، في الدقائق 32 و47 و82.

وأحرز ثنائية فولهام: أندرياس بيريرا ورودريجو مونيز، في الدقيقتين 26 و89.

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