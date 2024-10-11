إيمان العاصي تكشف سرّاً عن نور الشريف وأحمد عز

خلال ظهورها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، كشفت الفنانة إيمان العاصي لأول مرة عن خلاف وقع بين الفنان الراحل نور الشريف والفنان أحمد عز أثناء تصوير فيلم “مسجون ترانزيت” الذي شاركا في بطولته وعُرض في 2008، كما تحدثت عن علاقتها بابنتها ريتاج.

وقالت العاصي: “علاقتي بابنتي ريتاج قوية جدًا، هي بالنسبة لي صديقة، بنختلف كل يوم، لكنها ترى فيّ ملكة الدراما. أنا شديدة التعلق بها، ومنذ ولادتها وهي تنام بجانبي”.

وأضافت ممازحة: “لما يتقدم لابنتي عريس، هتبقى كارثة! هقعد معاهم في البيت وهبقى زي فيلم “عريس من جهة أمنية” وأكتر… بحاول أقنعها ما تتجوزش، أقول لها خلّصي تعليمك وسافري العالم 30 سنة، أكون عجّزت وتعمليها لما أمشي”.

وعن بداياتها في عالم التمثيل، قالت العاصي: “درست إدارة أعمال، والتمثيل لم يكن في خططي، كنت أخجل من الوقوف أمام الكاميرا. أول مسلسل شاركت فيه كان “أمس لا يموت” مع الفنانة رغدة، وبعدها عملت في مسلسل “حضرة المتهم أبي” مع نور الشريف، ولا زلت أعيش على دروسه في الالتزام والنظام حتى الآن”.

وعن مشاركتها مع نور الشريف في فيلم “مسجون ترانزيت”، الذي شارك فيه الفنان أحمد عز، قالت: “حدث خلاف بين أحمد عز ونور الشريف في فيلم “مسجون ترانزيت” بسبب ترتيب الأسماء على التتر، أحمد عز كان مصمّم إن اسم أستاذ نور الشريف يتكتب الأول، وأستاذ نور الشريف رفض، وأخدوا وقت طويل لأن أحمد عز فضل يقول أنا مقدرش أحط اسمي قبله، وأستاذ نور يقول أنت دلوقتي نجم السينما ونجم الشباك أنا شبعت، أنا نجم دراما دا وقتك أنت مش وقتي أنا”.

أما عن موقفها من الزواج مرة أخرى، فقالت إيمان العاصي: “موقفي من الزواج صعب وهيعمل فجوة كبيرة بيني وبين ريتاج بنتي، ومش هعرف أبقى زوجة كويسة وطبيعية”.

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