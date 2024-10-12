عمرو صالح يس يكتب:

خالد سلك والغباء السياسي!

يا خالد سلك عليك الله لو ما إنتو ديوك عدة جد تتحالفوا مع حميدتي!

يا أخوانا خالد سلك دا ما خلا اسبيس ما طلع فيها يروج لي انو الإطاري دا هو الصيغة الكانت حتعمل السلام وتمرقنا من الحرب وتودينا للديمقراطية. السردية المؤسسة للحرب دي هو إنو عشان الجيش والكيزان ما دايرين الديمقراطية الحيودينا ليهم الإطاري قاموا عملوا الحرب.

حاليا حميدتي كأكبر ديك عدة في التاريخ جا زرق ليهم السردية دي في حنانهم وقال سبب الحرب الإطاري وهو ما كان مقتنع بيو لكن أقنعوهو بيو الأمريكان وفولكر والأوربيين. وقال ليهم ما معناو إنتو الإطاري دا عملتو عشان أنا أمسك البلد حاليا نطيتو مني وبتعترفوا بالبرهان كرئيس دولة وعملتو عقوبات على أخواني. طيب وقت حتنكروني وديتوني في الشغلة دي من أول لي؟!

بالمناسبة حميدتي دا في الحتة دي كان بيعبر عن. نفسه من غير غشاء وعي his true self وبيوريك إنو الإطاري دا هندسة خارجية بالكلية لإعادة هندسة عنف الدولة السودانية وحميدتي نفسه كان عارف حجم المغامرة الفيو وبالحرف بداية الحرب دي قال أنا قبل الإطاري ما عندي مشكلة مع البرهان. والجماعة سيكو في قبولو.

غباء المحاور الهندست الإطاري والقحاتة إنهم ما قدروا يشوفوا إنو الدعم السريع دا ديك عدة بالدرب ومغامرة بالحجم دا هو ما مؤهل يبقى الرافعة ليها. دا غير تقدير موقفهم الغلط الخلاهم يتوقعوا نجاح الانقلاب وعدم صمود الجيش في الحرب. تقدير موقف بيهمل تماما عنصر العراقة في المؤسسة دي وخبرتها الطويلة في الحروب.

حاليا الزول دا الكرت الأخير للتعامل معاو سياسيا اللي هو الإطاري حرقو، واعترف بالحرف إنو متمرد، ومزق فاتورة الديمقراطية بالكامل لصالح التعريف الإثني للحرب.

إنتو بي أمريكانكم وإماراتكم ومولي فيكم وفولكركم جوهر غباؤكم هو الاعتماد على زول ديك عدة زي حميدتي ولا قوة غير نظامية بالمرة تكلفتها السياسية عاليا زي الدعم السريع.

لا نجدكتم الأخلاق ولا أسعفكم الحد الأدنى من عدم الغباء!

عمرو صالح