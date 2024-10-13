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مدير مستشفى سنار: تعافي ٦٦٧ حالة وانحسار في الحالات لجهود محاصرة المرض
أكد الدكتور محمد عزالعرب الحاج مدير عام مستشفى سنار التعليمي أن جملة الإصابات بوباء الكوليرا بلغت ٩٤٦ حالة منها ٦٦٧ حالات تعافي كاملة وعدد ١٣٠ حالة وفاة وعدد ١٥٠ حالة بمركز العزل .
كما أكد فتح مركز عزل جديد في منطقة ديم المشايخة وأن حالة الدواء مستقرة ولم ينقطع .
وأوضح أن كمية من الأدوية وصلت مساء الخميس وهناك أخرى في الطريق مؤكداََ أن ادوية العزل وعلاج الكوليرا متوفرة في المستشفى وان الحالات في انحسار والجهود مبذولة لمحاصرة المرض .
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