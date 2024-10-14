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شاهد بالصورة والفيديو.. مواطن سعودي يقدم فواصل من الرقص الجميل على طريقة “الشوايقة” ويبهر “الكورس” والحاضرين خلال حفل “طمبور” بالمملكة

2024/10/14
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تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أثار مواطن سعودي, بحسب ما عرفه ناشرو المقطع, إعجاب الحاضرين داخل حفل “الطمبور”, الذي أقيم بأحد مدن المملكة.

https://www.facebook.com/reel/1682582862584583

المواطن السعودي, دخل في وصلة رقص جميلة على طريقة رقص “الشوايقة”, في حفلات الطمبور التي تقام بمنطقتهم شمالي السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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