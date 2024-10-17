الري.. حرص مصر على دعم الصومال في مجال الموارد المائية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، التزام مصر بتعزيز التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية والري.

جاء ذلك خلال لقائه مع محمد إبراهيم علي، نائب وزير الطاقة والموارد المائية في الصومال، على هامش فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة السابع للمياه.

تم خلال اللقاء مناقشة إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في إدارة الموارد المائية، تشمل تقديم الدعم الفني في تحسين إدارة المياه، والإنذار المبكر للجفاف والفيضانات من خلال التنبؤ بكميات الأمطار وأماكن سقوطها باستخدام نماذج رقمية للطقس، بالإضافة إلى مشروعات حصاد مياه الأمطار، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية، ورفع مساحي للأودية، والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال.

وأعرب نائب الوزير الصومالي عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وأكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

ودعا الدكتور سويلم الصومال إلى ترشيح مختصين في مجال المياه للمشاركة في الدورات التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، الذي أنشئ في إطار مبادرة “AWARe” لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأول الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.

ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.

بوابة الأهرام