الرئيس الإيراني يزور مصر برفقة وزيري الخارجية والاقتصاد

يجري الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زيارة رسمية إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، التي ستُعقد في القاهرة يوم الخميس المقبل.

ويرافق الرئيس الإيراني في هذه الزيارة كل من: عباس عراقجي، وزير الخارجية، وعبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى مصر منذ أكثر من عقد، وتأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة D-8 تأسست عام 1997 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والتي تشمل بنجلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، بالإضافة إلى مصر وإيران.

صدى البلد