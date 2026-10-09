«جوبلز يصفق في جهنم».. أول تعليق رسمي من إسرائيل على فوز نافي بيلاي بـ نوبل للسلام

في أول تعليق من جانب إسرائيل، على فوز نافي بيلاي، القاضية الجنوب أفريقية، بجائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة؛ أدانت وزارة خارجية الاحتلال منحها الجائزة كونها «مناهضة لإسرائيل»، كما شنت هجوما حادا على لجنة نوبل.

وفي منشور للوزارة باللغة الإنجليزية على منصة «إكس» قالت: «لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية وافتراءات الدم، لما كانت نافي بيلاي مجرد متنافسة، بل كانت ستكون مرشحة بارزة».

وأضافت الوزارة: «إن دورها في الشيطنة المستمرة لإسرائيل بدوافع سياسية، والترويج لما وصفته بـ(افتراء الدم الكاذب)، يتحدث عن نفسه».

وزعمت أن منح جائزة نوبل للسلام لبيلاي «ليس اعترافا بالعدالة»، معتبرة أن لجنة نوبل كافأت «أكبر كذبة في القرن الـ21».

واختتمت الوزارة منشورها بالاستشهاد بـ جوزيف جوبلز، وزير الدعاية السياسية لهتلر وألمانيا النازية، قائلة: «جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد الآن من جهنم».

المصري اليوم