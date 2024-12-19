حل لغز مقاومة الأنسولين وطرق طبيعية لعلاجه

يعد هرمون الأنسولين أحد هرمونات الجسم المهمة، وله العديد من الوظائف داخل الجسم، أهمها السماح للخلايا بامتصاص الجلوكوز من الدم واستخدامه، وبالتالي مقاومة الأنسولين ما ينتج عنه عدم مقدرة الخلايا على أخذ الجلوكوز من الدم، وهذا ما سيؤدي إلى تراكمه وارتفاع مستوياته في الدم.

بمقاومة الأنسولين سيؤدي إلى إصابة الفرد بمرحلة ما قبل السكري، وهي حالة يحدث فيها ارتفاع في مستويات السكر في الدم لمستويات أعلى من الطبيعي، لكنها لا ترتفع لمستوى يعني أن الفرد مريض بول سكري.

اتباع نظام غذائي صحي : يساعد في تقليل الوزن الزائد وهو من أهم أسباب مقاومة الأنسولين، ومن أهم العناصر الغذائية التي يجب تضمينها في النظام الغذائي الصحي لمرضى مقاومة الأنسولين، الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية مثل أوميجا 3.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تقليل الوزن الزائد، وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، ويفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوماً بعد يوم.

الحد من التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يمكن أن يسهم في مقاومة الأنسولين.

تناول الأعشاب الطبيعية

الأعشاب التي تساعد في علاج مقاومة الأنسولين، هي الكركم، والزنجبيل، والقرفة.

بوابة الأهرام