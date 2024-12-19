بايدن عن المسيرات الغامضة: نتابع عن كثب.. ولا تشكل خطراً حتى الآن

قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء إنه لا يوجد شعور بالخطر حتى الآن من الطائرات بدون طيار (المسيرات الغامضة) التي تم رصدها في الشمال الشرقي، مشيرًا إلى أن المسؤولين يبحثون في وضعها.

وقال بايدن للصحافيين عن الطائرات بدون طيار: “لا يوجد شيء شرير على ما يبدو، لكنهم يتحققون من كل شيء”. وأضاف: “نحن نتابع هذا عن كثب، ولكن حتى الآن، لا يوجد شعور بالخطر”.

وقال مستشار الاتصالات للأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الاثنين، إن الطائرات بدون طيار لا تشكل خطرًا على الأمن القومي أو السلامة العامة ودعا المراسلين إلى تذكير الأميركيين بوجود أكثر من مليون طائرة بدون طيار قانونية في البلاد.

كما سلط بايدن الضوء على عدد الطائرات بدون طيار التي تحلق بشكل قانوني.

وقال الرئيس: “هناك الكثير من الطائرات بدون طيار المصرح بها هناك. أعتقد أن واحدة بدأت وأراد الجميع الدخول في العملية”.

وتساءل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في مؤتمر صحافي يوم الاثنين عن سبب عدم انفتاح المسؤولين بشأن الموقف، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن تعرف ما يحدث. وقال أيضًا إن الطائرات بدون طيار لم تكن من عمل عدو معاد.

وفي الوقت نفسه، ينقسم الديمقراطيون حول كيفية تعامل البيت الأبيض مع الحديث عن الطائرات بدون طيار، حيث يدافع البعض عن تأكيدات السلطة التنفيذية بعدم وجود تهديد للسلامة العامة بينما ينتقد آخرون الوكالات المختلفة لعدم تقديم دليل لدعم هذه الادعاءات.

وشهدت ولاية نيوجيرسي موجة من مشاهدات الطائرات بدون طيار، ما أثار قلق السكان ودفع مكتب التحقيقات الفيدرالي والسلطات المحلية في نيوجيرسي إلى مطالبة الجمهور بالإبلاغ عن أي معلومات حول المشاهدات الأخيرة للمسيرات بسماء الولاية.

العربية نت