بوتين: سأسأل الأسد عن مصير الصحفي الأمريكي المفقود

بوتين: يمكنني الحديث مع الرئيس بشار الأسد عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ 12 عاما، ويمكن أن نوجه هذا السؤال أيضا إلى المسؤولين عن السلطة في سوريا اليوم.

وقال بوتين خلال مؤتمر الصحفي السنوي: “لم ألتق الرئيس السوري بشار الأسد منذ وصوله إلى موسكو”.

وأضاف بوتين : بالتأكيد سأتحدث مع الأسد عنه (الصحفي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ 12 عاما).. منذ 12 سنة اختفى المواطن الأمريكي حيث يعلم الجميع أنه اختفى حيث كانت الاشتباكات المسلحة قائمة حينها.. هل يعلم الاسد نفسه بمصير هذا المواطن الأمريكي الصحفي حيث كان يقوم بأداء واجبه الصحفي هنالك في ضوء الاشتباكات.. بالتأكيد سأطرح السؤال عن الصحفي لدى لقائي الأسد”، منوها بأنه سيتم توجيه السؤال أيضا إلى المسؤولين عن السلطة في سوريا اليوم.

المصدر: RT