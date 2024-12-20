السوداني: ليس هناك وجود لأي تهديد للعراق

نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الخميس، وجود أي تهديد للعراق أو إملاءات تجاه أي قضية، مشيرا إلى أن هناك حوار مسؤول مبني على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال السوداني في مقابلة أجراها معه التلفزيون الحكومي: نحن قلقون من تطورات الأوضاع في سوريا لوجود تنظيمات مسلّحة وعناصر داعش الإرهابي، وبدأنا عمليات مشتركة مع الأردن والتحالف الدولي “، مؤكدا ” حرص العراق على وحدة الأراضي السورية، ومستعدون لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.

ونوه الي ان الإدارة الجديدة لسوريا أعطت ضمانات باحترام تنوع المكوّنات وعدم إقصاء أحد.

واضاف : بعد أحداث 7 اكتوبر 2023، حافظنا على مصالح العراق العليا وعدم زجّه في الصراعات، مع الحفاظ على الموقف المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع : وبشأن تهديدات تنظيم داعش الارهابي؛ فإن العراق عضو أصيل في التحالف الدولي لمواجهة داعش الإرهابي، وهناك التزام بالوقوف معه تجاه أي تهديد إرهابي للمساس بحدوده وأن تأمين حدودنا في أحسن حالاته ولأوّل مرّة يكون هناك تحصينات، ومسك لكل النقاط الحدودية.

ووختم : أكدنا أن وضع البلاد في 2024 يختلف عن 2014، وإحاطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن أكدت أن هناك استقرار سياسي غير مسبوق في العراق.

صدى البلد