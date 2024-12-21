عمرو أديب يعلق على إلغاء أمريكا جائزة الإبلاغ عن الجولاني.. ما علاقة «أبو حنان»؟

علق الإعلامي عمرو أديب على إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية جائرة الـ10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع «أبومحمد الجولاني».

وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف خلال، لقائها مع أحمد الشرع قائد «هيئة تحرير الشام»، في سوريا، إلغاء المكافأة المخصصة لمن يقدم معلومات عن مكان وجوده.

وقال «أديب» عبر حسابه بمنصة «إكس» تعليقًا على إلغاء الجائزة: «أما أبوحنان يقول مش إرهابى يبقى مش إرهابى»، ويشير أديب في منشوره إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باسم «أبوحنان»، على سبيل السخرية.

المصري اليوم