القوات المشتركة تحقق انتصارا كاسحا في شمال دارفور وتستولي على قاعدة الزرق

اليوم شنت قوات الجيش والقوات المشتركة هجوماً واسعاً على قاعدة وادي هور في شمال دارفور من ثلاثة محاور ونجحت في تدمير وهزيمة قوات الميليشيا في منطقة (بئر ميرقي)، واستولت قبل قليل على قاعدة الزرق العسكرية التابعة للمتمردين وعلى كامل منطقة الزرق، واستلمت فيها عتاداً حربياً ضخماً واستولت على عشرات المركبات العسكرية، كما دخلت القوات دامرة المتمرد جمعة دقلو الذي فرّ هارباً وتتم مطاردته حالياً لإلقاء القبض عليه.. الله أكبر ولله الحمد.. (نصرٌ من الله وفتحٌ قريب).

مزمل أبو القاسم

