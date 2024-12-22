مع السوداني.. ولي العهد السعودي يبحث «التطورات الإقليمية»

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي بالعلا، أمس، محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في جمهورية العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، فيما حضره من الجانب العراقي وكيل جهاز المخابرات السيد وقاص محمد حسين.وكان « السوداني» قد وصل والوفد المرافق له إلى العُلا، وذلك في إطار زيارته للمملكة.

وكان في استقباله بمطار العُلا الدولي، سمو أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مطار العُلا الدولي، المهندس عبدالوهاب بن عبدالرشيد بخاري، وعدد من المسؤولين.

جريدة المدينة