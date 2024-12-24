رأي ومقالات
مليشيات “ال دقلو” في حربها ضد السودان ارضاً وشعباً اعتمدت منهج “الأرض المحروقة”
يسطر ابطال القوات المسلحة وكتائب الإسناد الشعبي ملاحم بطولية بمدينة الخرطوم بحري ، قريباً سيحتفل الشعب السوداني بذكرى استقلال السودان والعاصمة الخرطوم خالية من مليشيات “ال دقلو ” الارهابية ..
خسرت المليشيات أجزاء واسعة من مناطق انتشارها في ١٥/ابريل/٢٠٢٣ م ، تداعت وتفتت وتحولت إلى عصابات نهب مسلح تروع المدنيين وتهرب من ميادين القتال. .
سقط “ال دقلو” ومشروعهم الاستعماري ، وخسرت الامارات مليارات الدولارات التي انفقتها للسيطرة على السودان وموارده..
مليشيات “ال دقلو” في حربها ضد السودان ارضاً وشعباً اعتمدت منهج “الأرض المحروقة” ، دمرت البنى التحتية وخربت ممتلكات المواطنين ، واخرها إغراق قرى النيل الأبيض بمياه خزان جبل أولياء.
رشان اوشي