حسن إسماعيل: قحت البائسة

> تُضحكني هذه الأيام محاولات قحت للاستفادة من شهادة سابقة للفريق ياسر العطا في عمل لجنة تفكيك التمكين…

> قحت هذه الأيام عادت بكلياتها تضع العطا فوق رأسها وتقبل حذاءه وتطوف حول ظله، ولم يبقَ لها إلا أن تردد:

*”حنانيك وسعديك يا سيادة الفريق.”*

> على السيد النشال مناع بن بلاع وبقية زمرته أن يجلسوا في حلقة القراي ليشرح لهم أحكام الناسخ والمنسوخ؛ فهذه قد تفيدكم هذه الأيام فقط!

> العطا، مثل الفريق البرهان والكباشي، كانوا حلفاء لكم عبر الوثيقة الدستورية، ثم… تلك أمة قد خلت، وحجة قد انقضت، وذاك سمن انكسرت زجاجته وجف أثره. فواجهوا عبدالله سليمان بحججكم بعيدًا عن عصا ياسر العطا.

> قحت التي تحارب حكومة ياسر العطا (غير الشرعية) تبحث عن شهادة العطا لإبراء ذمتها.

*محن…*

*شلة حمدوك “سيكا بوي” القابضة*

حسن إسماعيل