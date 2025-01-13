نصيحة لساسة الشمال في الطرف الاخر كونوا على الاقل مثل بقال !!

الربيع عبدالمنعم يستفرغ حقدا وعنصرية ويقول بكل وضوح إن الحرب ليست سياسية الان بل الحرب مجتمعية فقط، وانه لا يريد مالا ولا سلطة ولا نريد الجزيرة ولا مدني فقط نريد أن نبيد اهل الشمال فقط ويقول انه في خلال اسبوعين يتوجه كل القوات نحو الشمالية،

ويقول ايضا ان هذا ما عناه اميرهم في خطابه الاخير بأن الحرب لا بد أن يكون في (عقر دارهم) ويقول أن دولة ٥٦ والفلول عقر دارهم الشمال، ويقول هذا لعنصري الحاقد انهم لا يريدون المثالية (والداير المثالية يمشي المساجد)،

ويطلب من الميليشيا الاستعانة بالإمارات او حتى إسرائيل لقتل اهل الشمال فقط، لا أدري سبب كل هذا الحنق والحقد والكراهية من الربيع ضد الشمال !!! ولكننا نتمنى من حواضن الميليشيا او من يتعاطفون مع الميليشيا من الساسة الشماليين بحجة محاربة الكيزان، ان يكونوا على الاقل في مثل موقف الميليشي ابراهيم بقال والي الخرطوم المعين من الميليشا،

بقال رغم خلافنا معه فقد كان مثل الربيع من اكبر الكيزان في الساحة السياسية قبل الحرب، ثم انقلب مع الجنجويد وتورط معهم، واصبح من قادتهم ولكن عندما قالوا له ان الحرب اصبح مجتمعيا وان الزغاوة (يرجو الراجيهم) بسبب مني اركو الذي اوجعهم،

هنا وقف بقال في وجههم لأنهم عرف ان القضية هنا لم تعد سياسية وعلم انه سيصبح سببا للاضرار بمجتمعه وقبيلته الزغاوة، وقال لهم بالحرف الواحد انه ضد أن يمس مجتمعه وقبيلته ولن يكون معولا لتدمير مجتمعه وقبيلته، واختفى من ذلك اليوم وفقد بعص بريقه بينهم. ونتمنى أن يفهم ساسة الشمال أن النار عندما يحرق اهاليهم وديارهم فما فائدة نضالهم ايا كانت هدفه، ان تكون في النهاية سببا في فقدان اهلك وفقدان المجتمع وتدمير ديارك بلا ذنب!!!.

د. عنتر حسن