لا زال خالد سلك وشلة لصوص تقدم وعملاء مشروع تدمير السودان يعزفون على وتر التفرقة ونشر الفتن، فهو أول من رفع صوته بقضية الكنابي في الجزيرة، وحاول تسيسها بصورة خبيثة، ثم عاد اليوم ليذبح بسكينه الصديئة محاولات احتواء الأزمة بين حكومة البلدين، ولأنه يعلم أنه على باطل، ومهرج سياسي، كدأبه منذ خرج للحياة العامة، همَّازٍ مشاءٍ بِنميم، وجبان أيضًا لذلك يغلق التعليقات في صفحته، وهو واحد من قطيع الكورال الذي يدفع له آل زايد لإنقاذ الميليشيا من الهزيمة، وخلق الفوضى، حتى لا تنعم البلاد بالاستقرار، ومعروف أنه من يدفع أُجرة الأروكسترا يختار اللحن!

عزمي عبد الرازق