حركة العدل والمساواة السودانية تدين جريمة إحراق مصفاة الجيلي من قبل المليشيا الارهابية

استمراراً في جرائمها واستهدافها البنيات التحتية و مقدرات الشعب السوداني وممتلكاته ارتكبت مليشيا الدعم السريع جريمة أخرى بمحاولتها تدمير مصفاة الجيلي التي تعتبر إحدى اهم الصروح الوطنية.

تدين حركة العدل والمساواة السودانية بأغلظ العبارات هذه الجريمة البشعة وتدعو المجتمع الدولي الى إدانة هذا السلوك الهمجي الإرهابي و الي تصنيف المليشيا كمنظمة ارهابية تسعى لخلق فوضى في السودان والمنطقة.

ان الحريق الذي اشعلته المليشيا في المصفاة دليل حاسم علي خسارتها وهزيمتها، ولن يثني هذا الفعل الاجرامي القوات المسلحة السودانية من استرداد كل شبر من ارض الوطن.

حركة العدل والمساواة السودانية