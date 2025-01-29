من أحاجي الشهيد ( ١١٩٢٧ ):

○ كتب النقيب طيار عبدالرحيم الشوبلي في رثاء الشهيد نقيب طيار مازن عبدالرحيم

□ لكل شهيد قصة ولكن قصة الشهيد الأخ والصديق والدفعة النقيب طيار مازن حولي عبدالرحيم قصة متفردة.

□ مثل الشهيد مازن كمثل الصحابي الجليل عمرو بن ثابت الذي حفظ الله جسده من الأعداء بسرب من النحل.

□ فقد حفظ الله جسد الشهيد مازن أيضا من الأعداء لأكثر من عام.

□ فقد سقطت طائرته المقاتلة ذات المقعد الواحد في منطقة لسيطرة العدو ولكن قدر الله أن تسقط في مكان به وحل شديد وطين بالقرب من ضفة النيل.

□ ونتيجة إندفاع الطائرة في السقوط فقد غرزت الطائرة بالكامل فيه الوحل ولم تنفجر، فصعب علي العدو الوصول إليها.

□ ومنذ ذلك الوقت فقد الإتصال بالشهيد وكثرت الأقوال والروايات حوله.

□ منهم من يقول: رأيته خرج بالكرسي المقذوف وسقط في النهر.

□ ومنهم من يقول: خرج وتم أسره.

□ وأخر يقول: خرج واستلموه أعيان المنطقة وخبؤوه من العدو.

□ ومنذ ذلك الوقت كنا نعيش علي أمل لقائه من جديد.

□ في هذه الأيام المباركة قامت القوات المسلحة بتحرير منطقة سقوط الطائرة من دنس العدو ، وذهب تيم لهذه المنطقة لتفقد مكانها، فوجد الطائرة غارزة في الطين تماماً، والكابينة مغلقة.

□ وبعد إزالة الطين وفتح الكابينة وجدوا الشهيد البطل قابضاً علي مقود طائرته وسبابته علي الزناد.

□ تمت مواراة جسده الطاهر في مقابر وادي سيدنا في موكب مهيب.

□ نسأل الله له الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يتقبله الله القبول الحسن.

□ حفظ الله السودان وشعبه.

□ تقبل الله جميع شهداء حرب الكرامة من العسكريين، والمدنيين، وشفي الله الجرحي، وأعاد الله المفقودين.

#من_أحاجي_الحرب