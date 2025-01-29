🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي الأربعاء 29 يناير 2025

⭕قوات الجيش تسيطر على كامل أحياء وسط وشمال وجنوب بحري، لتبقي فقط مناطق شرق بحري، ويتم الاعلان عن تحرير كامل محلية بحري.

⭕قوات الجيش بسيطرتها على كبري المك نمر، يتوقع ان تبدأ مرحلة جديدة بتحرك متزامن مع قوات الجيش بالقيادة العامة لمحاصرة المليشيا بالسوق العربي والقصر الجمهوري.

⭕متحرك الصياد يتقدم بثبات نحو تحرير مدينة ام روابة، حيث حرر اليوم قرية ام خيرين القريبة جدا من المدينة.

⭕قوات هيئة العمليات وعشم الوطن تمشط عدد من قرى طابت الشيخ عبدالمحمود، وتضع كمينا لقوات المليشيا التي حاولت مهاجمة المنطقة وتدمر عربة قتالية وعدد من المواتر مع كمية من قتلى الجنجويد.

⭕قوات الجيش والمشتركة والطيران الحربي يصدون هجوم للجنجويد على مدينة الفاشر، ويكبدون المليشيا عدد كبير من الخسائر.

⭕مسيرة للجيش تستهدف تجمعات المليشيا بقرية العلقة شمال غرب النيل الأبيض.

#نصر من الله وفتح قريب

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

