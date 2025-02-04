صبر البرهان وثبت ثبات الجبال فنال

وقال بعض أهل التجارب :

الرجال ثلاثة : فارس ، وشجاع ، وبطل .

فالفارس : الذي يشد إذا شدوا .

والشجاع : الداعي إلى البراز والمجيب داعيه .

والبطل : الحامي لظهور القوم إذا ولَّوا .

وقيل لبعضهم : ما الشَّجَاعَة ؟

فقال : صبر ساعة .

فالصبر المأثرة العظمى للفريق عبدالفتاح البرهان ، ومطيته الأقوى للنول من العدو والظفر بالإنتصارات الشاهقة .

الحرب صبر واللقاء ثبات والموت في شأن الإله حياة

نعم صبر البرهان وثبت ثبات الجبال …

#معركة_الكرامة

#شعب_واحد_جيش_واحد

#كتابات_سودانية

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله