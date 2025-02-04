رأي ومقالات
صبر البرهان وثبت ثبات الجبال فنال
صبر البرهان وثبت ثبات الجبال فنال
وقال بعض أهل التجارب :
الرجال ثلاثة : فارس ، وشجاع ، وبطل .
فالفارس : الذي يشد إذا شدوا .
والشجاع : الداعي إلى البراز والمجيب داعيه .
والبطل : الحامي لظهور القوم إذا ولَّوا .
وقيل لبعضهم : ما الشَّجَاعَة ؟
فقال : صبر ساعة .
فالصبر المأثرة العظمى للفريق عبدالفتاح البرهان ، ومطيته الأقوى للنول من العدو والظفر بالإنتصارات الشاهقة .
الحرب صبر واللقاء ثبات والموت في شأن الإله حياة
نعم صبر البرهان وثبت ثبات الجبال …
#معركة_الكرامة
#شعب_واحد_جيش_واحد
#كتابات_سودانية
الدكتور فضل الله أحمد عبدالله