رأيي هو تشكيل لجنة قضائية لفحص طلبات ومبادرات إعادة الاعمار، وإلا ثورة شعبية، هنالك تحضيرات من مفسدي الداخل والخارج لتحويل الاعمار الى استعمار، والسباحة في بحور من دماء الشهداء للوصول لجزيرة الكنز.

ثلاث قضاة يؤدون القسم في ميدان عام أمام رئيس القضاء ورئيس مجلس السيادة ومعهم خبراء هندسة واقتصاد وقانون تجاري وتعاقدات ومقاولات وأمن واستخبارات .. ليحددوا ماهي المجالات التي يعجز القطاع الخاص السوداني تماما عن القيام بها إلا بمساعدة أجنبية وما هي حدود هذه المساعدة وتكلفتها، وتحديد الدول التي يشكل دخولها خطرا على السودان، وتحديد لوائح فتح واشهار العطاءات.

من السخف بمكان أن يتناقش الناس … (ندي اعادة الأعمار الدولة الفلانية أوالعلانية)، كأن من يناقشون ورثوا السودان من حبوبتهم، يدوهو للدايرينو .. هل أساسا مافي شركات سودانية؟ ومافي مصانع اسمنت سودانية؟ ومافي خبرات ومهندسين وعمال سودانين؟ .. الشباب القاتلوا وشالوا آر بي جي ما بشيلوا عدة شغل، والشباب الساقوا المدرعات ما بسوقوا كراكات؟ والشباب الشغلوا وطوروا مسيرات، ما بشغلوا لوحة تحكم في مصنع؟

لم يبقى إلا استقدام عمال مرتزقة وحرمان السودانيين مع العمل، بعد أن استقدمت المليشيا مقاتلين مرتزقة لحرمان السودانيين من الحياة.

اقسم بالله، لا فرق عندي بين من يسمسر في اعادة الأعمار والدماء ساخنة .. وبين الباطل الملص سروالوا للدعامة.

(لا بد من فيتو شعبي عاجل – أي وجود أجنبي خارج اللجنة القضائية هدف مشروع)

مكي المغربي