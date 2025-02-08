دكتور ابراهيم الصديق يكتب: حديث البرهان: تعقلوا يرحمكم الله

– استمعت إلى كلمة الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة امام ورشة القوى السياسية والوطنية اليوم ، ووجدت نفسي متفقاً معه فى كل ما قال ، دعونا من المتسرعين لعواجل الأخبار واطراف القول ، ونبدي هذه الملاحظات التالية ،

اولاً : كان حديثه هادئاً جداً وعلى قدر عال من التركيز وواضح أن لديه رؤوس مواضيع او نقاط محددة..

وثانياً: لديه رسائل محددة لأطراف داخلية وخارجية ، وتطمينات وتوضيحات حول ما ألتبس من مواقف..

هذا جانب ..

والجانب الآخر ، لخص البرهان تصوره للمرحلة المقبلة فى مرحلتين:

– تأسيسية (لإستكمال العمليا العسكرية) وهى مرحلة ذات طبيعة خاصة..

– ومرحلة انتقالية لإستكمال المسار الوطنى والسياسي

– وبناءاً على ذلك ، سيتم إعلان حكومة تصريف اعمال ورئيس وزراء له كامل التفويض.. ويمكن للقوى السياسية اعانته فى اداء مهامه..

(ومن الواضح أن هدف الورشة الخروج بهذه التوصية واعتبارها المرجعية السياسية والمجتمعية ، ولضمان عدم أحداث ارتباك فى الساحة السياسية ، وهذا تصرف عقل استراتيجي اخذ من القوى السياسية ما يريد دون ان تشعر بأنها منحته صكاً ..)

من جانب ثالث..

– ولتهدئة مخاوف هذه القوى واطراف اخرى أن يكون القادم الجديد هو (المؤتمر الوطني) اورد هذه الجملة (نقول للمؤتمر الوطنى ما عندكم فرصة حكم السودان فى هذه المرحلة ، تعالوا بعدين هناك فى الانتخابات) وهذا أمر لا خلاف عليه بغض النظر على سياقه ومفرداته.. وتمنيت لو أنه لم يضطر إلى جملة (على دماء الشعب السوداني) ، هذه عبارة مستفزة ولا تليق بالقادة فى مقام القوى الوطنية..

– ولا ينبغي الخلط بينه وبين دعوته إلى (تقدم) ، حيث دعاهم للتراجع عن مواقفهم الداعمة لمليشيا الدعم السريع ومعاداتهم للوطن والشعب ، وطلب منهم نفض يدهم من هذه المواقف لقبولهم فى الساحة السياسية مع غيرهم من القوى السياسية وليس للمشاركة فى الحكم..

– وعلينا ألا ننسى ان البرهان شكر فى أكثر من مرة ودون استثناء (كل القوى السياسية والمجتمعية التى ساندت معركة الكرامة) ودعا إلى صفحة جديدة..

– من كان يظن أن المؤتمر الوطني أو التيار الاسلامي عموماً دافع عن وطنه من اجل كسب سياسي أو مغنم عليه إعادة النظر فى تفكيره ، الوطن اغلى من أن نقايضه بثمن..

– تعقلوا يرحمكم الله..

دكتور ابراهيم الصديق على