حسن اسماعيل يكتب: حمدوك.. ( بُمبة كُشر)

> أما الإسم الأول فتعرفونه جيدا… فهو طارئ على المشهد السوداني أدار ثلاث تشكيلات سياسية مصنوعة وفشل… وكانت وسيلته للقفز من فشل إلى فشل هو تغيير اسم التشكيل من قحط إلى تقزم إلى (صَعود) مع الاحتفاظ بكل ( الخِلق والاشكال وشلة العطالى)

> أما الإسم الثاني فهو لراقصة مصرية شهيرة في الستينات كانت كلما فشلت في مرقص انتقلت إلى مرقص جديد بلافتة جديدة مع الاحتفاظ بذات أدوات الرقص وهز الوِسط ورذيلة تعرية الخِصر وكشف ( الأثداء) التماسا( للنقطة) …

> عزيزي ( بُمبة) … الطارئون على الذي لايجيدونه لن يكسبوا وسيظلون يخسرون مهما غيروا لافتات المراقص ، سيعيشون ويموتون ( في شارع الهرم) ….. مع تمنياتنا بدوام الفشل….

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حسن اسماعيل

١١ فبراير ٢٠٢٥م