التركيز الإعلامي المليشياتي على العمليات في دارفور دليل على أن التمرد وصل مرحلة اليأس من ادارة معركة هجومية واحدة في الوسط والخرطوم ..

سيرتفع مستوى النشر والتضليل والاكاذيب خلال الساعات القادمة للتغطية على اخبار اقتراب الجيش من حسم ملف نظافة جميع محليات ولاية الخرطوم بلا استثناء ..

قيادة المليشيا سحب رموزها المؤثرة في محور الجزيرة والخرطوم وضحّتْ بعدد كبير من أفرادها في محرقة الخرطوم للابقاء على سمعة قدرة المليشيا على الصمود..

سيـــ ــموت عدد كبير من زبدة الماهرية المخدوعين بأوهام الإمداد والفزع وإعادة ترتيب الأوراق والمرحلة ( ب ) وحتى نهاية الأسبوع الجاري لن يكون هنالك مَفر من المحرقة ؛ الجيش في الخرطوم أعاد الإنتشار بتَوسّع لم يسبق له مثيل في تاريخ الحـ ــــروب من قبل ..

مائة ألف جندي جيش وأمن ومشتركة و مستنفرين حررو الخرطوم ومعلوماتي المؤكدة قطعياً تقول نفس العدد حالياً

(مائة ألف جندي جيش أمن مشتركة مستنفرين) يحرسون الفاشر من داخلها …

ويومياً تتقدم دفاعات المدينة من الداخل الي الخارج ونجاح عدد من الآليات العسكرية من الدخول فعلياً الي قلب المدينة مما يدل على أن معركتنا مع مليشيات دقلو المرتزقة إنتهت والذي تبقى حراسة المدنيين حول المدينة وفي معسكرات النزوح خاصة معسكر زمزم ..

الحمدلله رب العالمين

Osman Alatta