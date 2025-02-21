رأي ومقالات

يا الكيزان بعد الحرب تنتهي وترجعوا للحكم أبداً ما ليكم دخل ببناطلين البنات أو بتدخينهن للشيشة

2025/02/21
شيشة السعوديين

الأنشوطة تضيق ساعة بعد ساعة على الجنجا المحاصرين شمال وسط الخرطوم!

يا الكيزان بعد الحرب تنتهي وترجعوا للحكم بلاش قصة الحضور الكريم بجميع مقاماتكم السامية!

يا الكيزان بعد الحرب تنتهي وترجعوا للحكم بلاش قصة الحضور الكريم بجميع مقاماتكم السامية!

يا الكيزان بعد الحرب تنتهي وترجعوا للحكم أبداً ما ليكم دخل ببناطلين البنات أو بتدخينهن للشيشة!

يا الكيزان بعد الحرب تنتهي وترجعوا للحكم بلاش عبارات من شاكلة يا شيخنا وأخي الكريم.. ونحوهما!

حسين ملاسي
حسين ملاسي

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