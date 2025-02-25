رأي ومقالات

الجنجويد الموجودين حالياً في الخرطوم هم جنجويد درجة سابعة

2025/02/25
الخرطوم
الخرطوم

الجنجويد الموجودين حالياً في الخرطوم هم جنجويد درجة سابعة، ومعهم مجموعة من الجنوبيين تم توفير براميل مريسة لهم للثبات والقتال ..

أما الجنجويد درجة سابعة، فقد خدعهم قادتهم الذين هربوا، بعدما أوهموهم أنهم ذاهبون لإحضار سلاح “المنظومة” فظلوا ينتظرون يوماً بعد يوم، يستيقظون كل صباح على أمل وصولها، يهذون الليلة كله “المنظومة جات ، المنظومة قربت والمنظومة في الطريق !

صباح اليوم اكتشف جنجويد الدرجة السابعة أن المنظومة لم تكن سوى وهم وسراب خدعهم به أبناء الماهرية الكبار. بدأ الجنجويد في الهروب قبل قليل ، يلعنون آل دقلو وقادتهم الكبار، وتركوا خلفهم أصحاب المريسة حول براميلهم ينتظرون الجيش ليفك لهم سكرتهم الأخيرة.
#السودان

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