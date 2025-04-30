تسريب صوتي لمحادثة بين عبد الناصر والقذافي يثير جدلا

أثار تسجيل صوتي مسرب لحديث بين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا واسعا بسبب النقاش الذي دار خلاله حول الخلافات بين القادة العرب بخصوص الحرب مع إسرائيل.

وفجّر المقطع تساؤلات حول مصدر التسريب، ومن وراء نشره وبثه، ما دفع مكتبة الإسكندرية للرد سريعا بيبان حول التسريب، وخروج عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل للرد.

وكشف التسريب عن رغبة عبد الناصر في السلام والحل السلمي لاستعادة الأرض العربية وليس بالحرب مع إسرائيل، وهو ما سار عليه خلفه الرئيس الراحل أنور السادات.

وأفادت وسائل إعلام أن مكتبة الإسكندرية أعلنت في بيان لها، أنها “غير مسؤولة عن أي مواد متداولة عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، تخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بخلاف الموقع الرسمي له”، والذي كان نتاج تعاون منذ العام 2004 بين المكتبة و”مؤسسة جمال عبد الناصر”، برئاسة ابنته هدى عبد الناصر.

ونفت المكتبة “مسؤوليتها عن أي محتوى تم نشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وعن أي مزاعم تشير إلى ملكية المكتبة لهذه الصفحات”، مؤكدة أنها “لا تتبنى أو تروج لأي محتوى لا يتماشى مع مهمتها الأكاديمية والبحثية، معلنة التزامها بأعلى معايير المهنية في التعامل مع التاريخ السياسي”.

في السياق ذاته، تحدث عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس الراحل لـصحيفة “الشروق” المصرية: “المحادثات ليست تسريبا، وتسجيلها ومحاضرها متاحان في مكتبة الإسكندرية”، وأضاف: “محضر اللقاء موجود في مكتبة الإسكندرية منذ أن قامت أسرة عبد الناصر بإهدائها العديد من أوراق عبد الناصر الخاصة والعامة”.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تحوي الأرشيف الرقمي الخاص بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وهو يوثق حياته باستخدام مجموعة من الوسائل المختلفة. وأهدت “مؤسسة جمال عبد الناصر” التي تترأسها ابنته هدى، مجموعات الوثائق والصور والأفلام والخُطي لمكتبة الإسكندرية لمسحها ضوئيا وتبويبها وفهرستها وإتاحتها للمستخدمين في واجهة قابلة للبحث والتصفح.

وكالة سبوتنيك