سرقة الخطاب، كارني يهزم المحافظين بتبني أجندتهم

أعادت الليبرالية الكندية ترتيب أوراقها بسرقة وعود المحافظين وجعلتها خطاباً رسمياً لحزبهم، فحتى ديسمبر السابق كانت استطلاعات الرأي كلها تشير لتقدم المحافظين واكتساحهم لأي انتخابات قادمة. استقال جاستن ترودو، وجاء مارك كارني بخلفيته الاقتصادية رئيساً للحزب الليبرالي بنهج مختلف وتبنى سياسات وعبارات كانت حكراً على خصمه بوليفير..

دعا كارني للإصلاحات الاقتصادية ذاتها التي يتبناها المحافظين، وتكلم عن ضرورة الإصلاح الإداري وتقليص العجز في الموازنة وضبط الإنفاق الحكومي، ومكافحة التضخم. تبنى رؤية المحافظين نفسها في مسألة مشاريع الإسكان وتحرير الأراضي الفيدرالية للبناء وسياسات الهجرة. ببساطة سرق كارني شرعية الطرح من المحافظين وجعلها جزءاً من خطابه، وسحب منهم ورقة التفرد التي كانوا يخاطبون بها المواطنين الكنديين..

عامل آخر ساعد الليبراليين في الفوز في هذه الانتخابات هو صعود دونالد ترامب للسلطة، والفوضى التي رافقت سياساته من تفكك للمؤسسات ومعاداة للمهاجرين وفوضى في احترام القوانين. كل ذلك كان له أثر كبير على المواطن الكندي، وخصوصاً المهاجرين الذين رأوا في زعيم المحافظين بخطابه الحاد نسخة كندية لترامب. اختار الكنديين الاستقرار على المجهول، ورأوا في جيرانهم الأميركيين العبرة والندم بعد انتخاب ترامب..

تخلى الليبراليين عن خطاباتهم اللينة واتجهوا نحو خصومهم، لا معارضين لما يقولون، بل أفرغوهم من مضمون خطابهم وسرقوا أجندتهم بدهاء، وتركوا المحافظين يحتارون في ليبرالية جديدة تلبست ثوب المحافظين.

#السودان

حسبو البيلي