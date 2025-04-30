ضباط الشرطة المتقاعدون… عطاء متجدد في خدمة الوطن

في كل مرحلة من تاريخ الأمم، يبرز الرجال الذين لا يتخلون عن أداء واجبهم، حتى بعد أن يطووا صفحات الخدمة الرسمية. ضباط الشرطة المتقاعدون في السودان اليوم، يضربون أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء، وهم يشحذون خبراتهم لخدمة وطن يحتاج إليهم أكثر من أي وقت مضى. في رحلة جديدة من العطاء، ينطلق قطارهم بثبات نحو هدف واحد: وطن آمن مستقر.

قطار ضباط الشرطة المتقاعدين يغادر الرصيف

قوة كامنة تنطلق من رصيف الانتظار

يشكل ضباط الشرطة المتقاعدون قوة مجتمعية فاعلة ورصيداً أمنياً ثميناً، وكنزاً من الخبرات الإدارية والفنية في إدارة الأزمات وابتكار الحلول.

وبعد أن طال انتظارهم على رصيف الفرص، ها هم اليوم ينطلقون على متن قطار تثبيت أركان الدولة، وإشاعة الأمن والاستقرار، والمساهمة في إعادة الإعمار عبر تهيئة المناخ الأمني الملائم.

صافرة الانطلاق

تنطلق صافرة هذا القطار مساء اليوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025م، عند الساعة الخامسة مساءً، من خلال ورشة العمل بعنوان:

“دور المبادرة الوطنية لضباط الشرطة المتقاعدين في تعزيز الأمن المجتمعي”، والتي تُقام تحت شعار:

“نحو وطن آمن مستقر”.

المبادرة الوطنية: تعريف ورسالة

المبادرة الوطنية لضباط الشرطة المتقاعدين هي كيان وطني طوعي ومستقل، يسعى إلى تنظيم وتنسيق جهود وخبرات متقاعدي الشرطة المهنية والعلمية، وتسخيرها لخدمة الوطن والمجتمع، وفق رؤية ورسالة وقيم ومبادئ وأهداف واضحة.

طبيعة القضايا وأهداف المبادرة

تُعنى المبادرة بالقضايا الكبرى المتفق عليها بين جميع ضباط الشرطة المتقاعدين — قضايا لا تحتمل الخلاف السياسي أو الجهوي أو القبلي — وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق شعار: “وطن آمن مستقر”.

ويُكفل حق الانتماء إلى المبادرة لكل متقاعد يؤمن بأهدافها ويلتزم بمبادئها الواردة في نظامها الأساسي المعتمد.

دوافع تأسيس المبادرة

مع تعدد المبادرات الطوعية التي يقودها المتقاعدون فرادى وجماعات، ومع اندلاع الحرب، برزت الحاجة الوطنية لتنسيق هذه الجهود في كيان واحد يعزز من مساهمة المتقاعدين الفاعلة ومشاركتهم المؤثرة في صون أمن الوطن وتعزيز تماسك المجتمع.

كيان مهني مستقل مفتوح للجميع

تُعد المبادرة الوطنية لضباط الشرطة المتقاعدين كياناً مهنياً مستقلاً، يعبر عن رؤية مهنية يمكن أن تمثل أي ضابط شرطة متقاعد، حيث إن باب الانضمام إليها مفتوح لكل من يرغب من بين ضباط الشرطة المتقاعدين.

الدعوة للمشاركة

إن حضوركم لورشة اليوم — سواء كنتم من عضوية المبادرة أو من خارجها — يمثل دفعة قوية إضافية لمسيرة قطار ضباط الشرطة المتقاعدين خدمةً للسودان وشرطته.

شعار الوفاء والانتماء

“من يكن شرطيًا يومًا، يكن شرطيًا دومًا.”

خاتمة

اليوم، لا يرفع ضباط الشرطة المتقاعدون شعار العودة إلى الماضي، بل يخطون بأقدامهم نحو المستقبل.

إنهم يعيدون تعريف دورهم الوطني، يؤسسون لمرحلة جديدة عنوانها العمل بروح الجماعة من أجل وطن آمن ومستقر.

فلتكن هذه المبادرة شعلة مضيئة في طريق بناء سودان السلام والأمن والاستقرار.

عميد شرطة (م)

عمر محمد عثمان

٢٨ أبريل ٢٠٢٥م