تخيل الشيخ الترابي طارحا نفسه كثوري أكتوبري مجيد طوال عمره حتى يوم وفاته. هويته هي ثورة أكتوبر 1964 المجيدة لا يملك هوية غيرها.

شيء مضحك، صحيح؟

لكن يبدو أن بعض الديسمبريين يريدون أن يعيشوا هكذا كديسمبرين طوال حياتهم. مع أن ديسمبر هي لحظة انكشاف واختراق الدولة السودانية فقدت فيها سيادتها وكادت أن تفقد نفسها. ديسمبر أتت بأكبر مجموعة من الخونة والعملاء ليحكموا السودان على رأسهم عبدالله حمدوك الذي كان أن يصبح إلها يعبد وهو عميل دلقان لايسوي تعريفة!



حليم عباس