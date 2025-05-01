رباح المهدي: اب كيعان إنما اباد وسفك دم الإنسان ويريد ان يقطع ويركع السودان

وهذا ما ظللت أكرره لبعض الأحباب ممن يرفعون شعار لا للحرب ولكنهم يتماهون مع خطاب الدعم السريع مائة بالمائة.. أن شعاركم الحقيقي هو (حرب حتى آخر كوز) وبالتالي تنظرون للامارات بلهفة كي تزيد من امداداتها للحرب، وللدعم السريع بعطف (وعين الرضا عن كل عيب كليلة)..

وقد سمعت البعض منتشيا أن الدعم مهما فعل يشكر له أنه يساعد فى كسر بندقية الكيزان.. وهذا ما امتدحوا به اب كيعان (الجود الكيزان)! ومعلوم أن اب كيعان إنما اباد وسفك دم الإنسان ويريد ان يقطع ويركع السودان،

وكما كان الحقاني عليه الرضوان يقول إن السياسي الذي لا يدرك مكامن الخطر يصبح هو ذاته منبعا للخطر..

اللهم افتح بصائرنا وبصائر الساسة في السودان واخمد اللهم هذه الفتنة واحفظ السودان وأهل السودان 🤲

رباح الصادق المهدي