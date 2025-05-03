مدينة النهود تنتمي إلى مرحلة ما قبل تحرير جبل مويا، مثل نيالا ومدني وسنجة

إن سقطت مدينة النهود فلأنها تنتمي إلى مرحلة ما قبل تحرير جبل مويا، مثل نيالا ومدني وسنجة وغيرها. بمعنى أن وضعها هو وضع المدن والحاميات قبل مرحلة الهجوم التي بدأها الجيش بعبور الكباري في العاصمة ثم تحرير جبل مويا ومواصلة الزحف إلى العاصمة.

هذه المرحلة كان الجيش قد أعد لها القوات والعتاد واستعد لها ونجح في تحقيق أهدافه كاملة.

النهود مدينة محاصرة ومعزولة لم تصلها متحركات الجيش ولم يدخلها عتاد أو سلاح تقريبا منذ بداية الحرب. إنها تعيش في زمن مختلف بسبب العزلة والحصار؛ نفس زمن بداية الحرب وانتشار المليشيا قبل أن يبدأ الجيش هجومه المعاكس الكاسح والذي لم تصمد أمامه المليشيا في أي موقع. وهذا الهجوم ليس بعيدا لا عن النهود ولا الضعين ونيالا والفاشر.

حليم عباس