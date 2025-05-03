يبدو أن الدويلة إيَّاها تقرأ من صفحاتِ كتابٍ قديم،إذ لم يعد رمي الإتهامات علی الخصم جُزافاً، وسيلةً للتخلص من مواجهة حقاٸق دامغة أمام محكمة العدل الدولية، فالقانون الطبيعی يعتبر (فتح بلاغ) من المتهم ضد الشاكي هو (بلاغ كيدي) يتهرب به المتهم من مواجهة البيِّنات التی تحتويها الشكوی ضده.

حشد الأسماء المعروفة لدیٰ غالب الناس فی الداخل والخارج فی الإدعاء بأن قاٸد الجيش عبد الفتاح البرهان، وناٸبه ياسر العطا، ينسقان مع صلاح قوش لتمرير صفقة أسلحة وذخاٸر من الإمارات إلیٰ السودان، لا تجدي نفعاً، ومحاولة إدخال عبارات سياسية فی الإدعاء مثل الإشارة بأنَّ من هم وراء صفقة الاسلحة يتربحون من إطالة أمد الحرب، هذه فرية مضحكة لن تُجير الإمارات من سيل الوثاٸق الدامغة والتقارير الصادرة عن الجهات المحايدة بتورُّط الإمارات بتزويد مليشيا آل دقلو بالسلاح، فی مواجهتها أمام محكمة العدل الدولية وهی تنظر فی دعویٰ السودان ضد الإمارات التی لا تزال تمد مليشيا آل دقلو بكل أنواع السلاح والذخاٸر، وهو ما يعلمه راعي الضأن فی الخلا والطيرة فی السما، فلا حاجة لمسؤولينا بتكوين خلية لتهريب السلاح لبلادنا ولجيشنا، فنحن دولة ولسنا مليشيا إرهابية، وبإمكاننا أن نجلب السلاح والذخاٸر علی عينك يا تاجر، ولن نُحدث الإمارات عن إن بلادنا عرفت تشييد مصانع الذخاٸر والسلاح منذ العام 1961م،عندما كانت الإمارات تحت الوصاية، ولم تسمع بمفردة دولة.

وتعلم الإمارات أن أي طلقة وماسورتها صنع فی السودان وكان معرضها فی ذات الدويلة التی لا تعرف إلا التآمر والخبث المفضوح والكذب المكشوف.

ولٸن جازت كذبة وزيرهم الشمَّاسی أو الشامسی لايهم !! علی البعض فلن تجوز علينا، فالإمارات تتغافل عن الشحنات الضخمة والرحلات المتوالية بل وتتعمد اطلاقها من مطاراتها، وهی محملة بكل وساٸل القتل والدمار وتعلم أن وجهتها النهاٸية هی مطار أم جرس، (وان مَوَّهت بأن تاخذ لَفَّة)، ولو قبلنا جدلاً حدوتة ضبط خلية تعمل فی الإتجار بالسلاح والذخاٸر ما لنا نحن ومال أهلنا بذلك، اضبطوا من شٸتم وحاكموا من أردتم، وصادروا ما ضبطتم، وبلوا قصتكم دي واشربوا مويتها، واركزوا امام الأدلة التی تنتظركم امام المحكمة ولن ينفعكم دخول صربيا كطرف إلیٰ جانبكم فالتوم ريحتو واحدة.

أراد أحدهم أن يكايد زميله فقال له:

(أمی شافت أمك فی الإنداية!!) فرد عليه (أنا عارف أمي بتمشي للانداية، انت امك الوداها شنو؟) نحن دولة فی حالة حرب وجودية نكون بعدها أو لا نكون نجيب السلاح تهريب نجيبوا بالدرب العديل لينا حق، انتوا يا أمارات دخلكم شنو؟ ولو أثبتم أن هناك تهريب سلاح عبر أرضكم فمن أين أتیٰ كل هذا الرصاص وأنتم لا تصنعون حتی قلم رصاص؟ وجيشنا الذی دربكم وعلمكم (الحديث ولبس القميص) له الحق فی أن يسألكم كما يسأل السِنيَر المُستجد (هل نِحنا علمناكم كده؟)

-النصر لجيشنا الباسل.

-العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.

-الخزی والعار لأعداٸنا، وللعملاء.

محجوب فضل بدري