■ التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود .. وعدد منهم جاهر بالظهور صوت وصورة من أمام منزل أمير عموم قبائل دار حمر وهو يتوعد ويهدد ويسخر ..

■ التراخي مع الخونة والعملاء شجّع ويشجع عدداً منهم إلي التفكير في العودة الآمنة إلي السودان وبداية نشاطهم الإعلامي من الداخل !!

■ التراخي والتهاون مع الخونة والعملاء شجّع ويشجع بعض أصحاب كبار النافذين في الدولة إلي الاستقواء بهم ومد ألسنتهم هازئين ممن يطالب بمحاسبتهم ومنعهم من ممارسة نشاطهم الإعلامي داخل المدن والولايات الآمنة .. محزن حقاً أن يطرد الشعب السوداني مليشيات التمرد التي تحمل السلاح بينما تبقي داخل صفوف هذا الشعب الصابر عصابات التمرد التي تتلون بالنفاق والخيانة ولحن القول ..

■ أتدرون من يقف خلف فكرة إقامة ندوة علنية للحزب الشيوعي بعطبرة ؟!

■ أتدرون من يقف خلف منظمة ضخمة تعمل في مجال الصحة والخدمات الصحية المجانية بإمكانيات تتجاوز إمكانيات وزارتي الصحة والمالية بالسودان؟!

■ أتدرون شيئاً عن خطة التعافي الوطني التي تطرحها منظمة ناعمة والهدف منها المطالبة بإطلاق سراح المحكومين بتهم التخابر والتعاون مع مليشيا التمرد؟!

■ حدثناكم قبل أشهر عن حملة نوعية ستطلقها الإمارات أبطالها خونة وعملاء بلوحات وبطاقات فنانين وإعلاميين ورجال أعمال .. وبعض أشباه الرجال ..

■ هاهي الحملة قد بدأت .. وليس غريباً أن تتزامن مع الأحداث المؤسفة بمدينة النهود ..النهود ليست وحدها .. الخلايا السرطانية النائمة في كل مدينة .. خلايا تتغذي وتتمدد بفعل الإهمال والتراخي ..

عبد الماجد عبد الحميد