النهود (دار): عجلوا بالنفير والتحرير

فى مثل هذا اليوم 2 مايو من العام 2024م ، كانت اصداء مذبحة ود النورة بولاية الجزيرة تتصدر المشهد السياسي والاجتماعي ، وقرية الكمر الجعليين توارى الشهداء الثرى فى موكب صامت وبليغ والبلاد كلها فى حالة صدمة وغضب وقلة (حيلة)..

واليوم تجتاح عصابات الدعم السريع المتمردة مدينة النهود وتبدأ فى تصفية قيادات المنطقة وكل الاخيار وبذات العناصر من قوى سياسية ونشطاء واجندة حزبية وعناصر مأجورة..

لن تصدر من بعض القوى السياسية أى إدانات لعمليات التصفية والاغتيالات الممنهجة ، ولا التهجير للمواطنين ، فهم شركاء مع مليشيا آل دقلو الارهابية..

ولم تتحسب القيادة السياسية للوضع فى مدينة النهود ، فالأمر ليس تقديرات عسكرية أو ظروف ميدان ، وإنما له دلالات اخرى الهدف منها : كسر عزيمة واحدة من اهم المجموعات القبلية صموداً فى مواجهة مليشيا الدعم السريع المتمردة ، بل لم يطأ أرضهم دخيل قط ، ورفع معنويات لقواتهم المنهارة ، فلم يكسبوا معركة منذ هزيمتهم فى جبل موية بولاية سنار ، وفوق ذلك فإن مدينة النهود (دار) زعامة قبائل الحمر كافة ولمثلها مكانة وتاريخ ، ولذلك كان ينبغي التعامل معها بتقديرات سياسية وليس من خلال تقديرات ميدان قتالي ومسرح عمليات ، ولئن حدث ما حدث ، فإن إعادتها لابد أن تتصدر المشهد السياسي والاعلامي والترتيبات العسكرية ، أى جرعة معنوية أو تأخير سيكون قبلة حياة للمليشيا ، وسيعطل خطط ومتحركات تحرير بقية كردفان ودارفور ، وللقيادة العسكرية متسع من الخيارات ، والوضع مختلف قياساً مع ما جرى فى مدني أو سنجة أو رفاعة..

ستعود مدينة النهود قريباً بإذن الله ، وهذه لحظة لتذكيرنا جميعاً ، أن المعركة مستمرة..

تقبل الله الشهداء وشفا الجرحى وفك أسر المأسورين..

د.ابراهيم الصديق على

2 مايو 2025م