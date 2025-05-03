القاسم الظافر يكتب: تنحوا كفاكم عبثا

تعالوا نتفحص حقيقة أحاديث قيادات حكومتنا خلال اليومين المنصرمين فقط، لتعلموا مدى حجم الإضطراب والتوهان الذي نعيشه في إدارة الدولة في هذه المرحلة الحرجة.

البرهان في مؤتمر الخدمة المدنية ثبّت إتهام مباشر لبعض الوزراء بتهمة الفساد الإداري عبر إستغلال سلطاتهم كوزراء في تعيين أقاربهم ومحاسيبهم. والبرهان نفسه قام بتعين اللواء معاش عبدالرحمن عبدالحميد والياً للولاية الشمالية فقط لأنه إبن دفعته وزميل قديم، لا كفاءة ولا جدارة ولا استحقاق..

وفي سياق آخر ورد في حديث لمالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إتهام آخر لفساد مالي صريح، حيث أشار “لولد كويس” يعمل ضمن طاقم احد المسؤولين، امتلك في الحرب شقتين في القاهرة وأخرى في تركيا وقطعة أرض في بورتسودان.

أولاً.. أتمني أن تسجل هذه الوقائع لدى المراجع العام، وديوان المحاسبة العامة، وحتي النائب العام. وللتاريخ والزمن.. هذه بلاغات جنائية مكتملة الأركان أرجوا التحقيق فيها واسترداد أموال الشعب التي استأثر بها هذا أو ذاك دون وجه حق.

ثانياً.. لطالما السيد الرئيس البرهان يعلم هؤلاء، الوزراء ويعلم بحقيقة فعلتهم، ماهو دوره كمسؤول أول في المحاسبة واتخاذ اللازم؟، ولماذا التغاضي عن هذه الخروقات، ولمصلحة من؟.. وكذلك السيد مالك عقار أنت بحكم موقعك كنائب لرئيس مجلس السيادة مسؤول مسؤولية مباشرة من أموال الشعب التي نهبت من دون وجه حق (علي الأقل فيما تعلم وفيما أشرت له في حديثك)

ثالثاً.. إلى متي هذا العبث سواء في الخطاب والخطاب المضاد، وأنتم تمثلون قمة هرم السلطة. إلى متى هذا التراخى مع الخروقات الإدارية والمالية للمسؤولين والتساهل في حقوق هذا الشعب. في ظرف دقيق بالغ التعقيد نحتاج فيه إلى 10 دولارات لمصل أو لقاح لمرضي كثر هنا وهناك.. أو لذخيرة ينتظرها الجنود في المحاور المختلفة..

ياخ.. خبتم وخاب مسعاكم.. انحطيتو بلغة الخطاب السياسي المسؤول لدرجة سيحقة، فضلاً عن إساءتكم لبعضكم البعض باللمز والهمز والغمز..

المرحلة دي بتحدياتها الماثلة أمامنا، حقيقة أكبر منكم وأكبر من إمكانياتكم وخبراتكم..

(تنحوا كفاكم عبثاً)

القاسم الظافر