رأي ومقالات

الرزيقي يروي: من التوجس إلى التحالف.. كيف وفرت قحت الغطاء لتمكين الدعم السريع؟

2025/05/03

الرزيقي يروي: من التوجس إلى التحالف.. كيف وفرت قحت الغطاء لتمكين الدعم السريع؟
في واحدة من أقيم شهاداته، الصحفي الصادق الرزيقي يكشف المسكوت عنه في العلاقة بين الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير:
كيف بدأت اللقاءات غير المعلنة؟
ما هو دور البعثيين والسنهوري؟
ما هو دور حمدوك ؟
من موّل ومن خطط ومن صمت؟
وما الذي حدث وتسبب في الغاء لقاء حميدتي مع د. ابراهيم غندور ؟
ولماذا كان الزحف الأخضر لحظة كاشفة؟
ترقبوا الحلقة الخامسة من “بالسوداني بودكاست”
يوم الأحد 4 مايو – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان
على شاشة قناة البلد وشاشة قناة طيبة و قناة الطاهر التوم على يوتيوب

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2025/05/03