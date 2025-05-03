رأي ومقالات
الرزيقي يروي: من التوجس إلى التحالف.. كيف وفرت قحت الغطاء لتمكين الدعم السريع؟
الرزيقي يروي: من التوجس إلى التحالف.. كيف وفرت قحت الغطاء لتمكين الدعم السريع؟
في واحدة من أقيم شهاداته، الصحفي الصادق الرزيقي يكشف المسكوت عنه في العلاقة بين الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير:
كيف بدأت اللقاءات غير المعلنة؟
ما هو دور البعثيين والسنهوري؟
ما هو دور حمدوك ؟
من موّل ومن خطط ومن صمت؟
وما الذي حدث وتسبب في الغاء لقاء حميدتي مع د. ابراهيم غندور ؟
ولماذا كان الزحف الأخضر لحظة كاشفة؟
ترقبوا الحلقة الخامسة من “بالسوداني بودكاست”
يوم الأحد 4 مايو – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان
على شاشة قناة البلد وشاشة قناة طيبة و قناة الطاهر التوم على يوتيوب