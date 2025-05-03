الرزيقي يروي: من التوجس إلى التحالف.. كيف وفرت قحت الغطاء لتمكين الدعم السريع؟

في واحدة من أقيم شهاداته، الصحفي الصادق الرزيقي يكشف المسكوت عنه في العلاقة بين الدعم السريع وقوى الحرية والتغيير:

كيف بدأت اللقاءات غير المعلنة؟

ما هو دور البعثيين والسنهوري؟

ما هو دور حمدوك ؟

من موّل ومن خطط ومن صمت؟

وما الذي حدث وتسبب في الغاء لقاء حميدتي مع د. ابراهيم غندور ؟

ولماذا كان الزحف الأخضر لحظة كاشفة؟

ترقبوا الحلقة الخامسة من “بالسوداني بودكاست”

يوم الأحد 4 مايو – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السودان

على شاشة قناة البلد وشاشة قناة طيبة و قناة الطاهر التوم على يوتيوب