لو أننا جمعنا كل ما قيل عن معركة الكرامة و سجلنا المواقف كلها حولها -الداخلية والخارجية -لن نجد -في تقديري -اقوى من قول وموقف دولة قطر التى صدحت وزيرتها بعبارات حارقة وهي تصف أعداء السودان بالطارئيين على التاريخ!!

الله-الله/ لقد كانوا أمامنا طوال الوقت مثل أطفال الانابيب أو المتحولين جنسيا -طارئون على التاريخ لكننا لم نجيد الوصف بينما قطر فعلت لأنها تعبر عن موقف اصيل بلسان عربي فصيح!

أن مواقف وأقوال قطر حول السودان منذ التاريخ وفي الحاضر يعجز عنها الشكر و يتقاصر دونها العرفان

كانت قطر ولا زالت حاضرة في الملف السوداني منذ إتفاقية الدوحة وقبلها وبعدها ولا تزال والى الآن !

كان الأمير تميم يحفظه الله هو الزعيم العربي الوحيد الذي زار السودان وحط في مدينة الفاشر لتحقيق سلام دارفور !

كانت الوالدة موزا هي السيدة العربية الأولى التى زارت السودان وكتبت على سفح وصفحة البجراوية ( السودان أبو الدنيا !!)

كان الوالد الأمير حمد بن خليفة هو الزعيم العربي الوحيد الذي جاء الخرطوم معزيا في رحيل الرئيس الفريق سوار الذهب -جاء وذهب -في واجب اجتماعي ينم عن وفاء وتقدير كبير ومن دون أن يتبعه في ذلك إعلام أو يسبقه إعلان!

طوال فترة الحرب الجارية كانت قطر حاضرة في الملف السوداني ولا تزال -بمواقفها السياسية والإنسانية والتى دفعت نفر من بنى السودان يقفون اليوم في مبادرة وليقولوا *شكرا قطر*!!

بكرى المدنى